في آخر مستجدات مواجهة السرطان، يطور علماء بريطانيون نظام ليزر فائق السرعة، ما يساعد الجراحين على إزالة الورم الخبيث بدقة وأمان أكبر دون إضرار بالأنسجة المحيطة. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، يؤكد رئيس الفريق بجامعة هايريوت وات في أدنبرة البروفيسور شيبارد: «تستند التقنية الجديدة لنظام الليزر على توفير طاقة في سلسلة نبضات سريعة بطول واحد بالتريليون من الثانية، ما يتلافى حرق الأنسجة المحيطة». وأضاف: «ثبت فاعلية التقنية في إزالة سرطانات القولون والمستقيم.. وسيصبح جاهزا خلال الأشهر القادمة للتعامل مع سرطانات الدماغ والرقبة». واختتم: «المثير في هذه التقنية أنها تزيل جميع الخلايا السرطانية ما يضمن عدم عودتها مرة أخرى».