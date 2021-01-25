الطلاق، كلمة تعلن فشل الزوجين في استكمال حياتهما، دون إدراك منهما بما يخلفه من آثار سلبية عليهما وأطفالهما على حد سواء. ولهذا، حذرت خبيرة العلاقات الأسرية المصرية عزة زيان، في لقاء تلفزيوني (الإثنين)، من خطورة الطلاق وما يسببه من انهيار الزوجين عاطفيا، ناهيك عن تعرض الأطفال للإهمال ما يؤدي لفشلهم الدراسي، وقد يصل الأمر لإصابتهم بأمراض نفسية خطيرة. وشددت زيان على ضرورة متابعة الأبناء بعد الطلاق خصوصا إذا كانوا في سن المراهقة، حتى لا ينحرفوا أخلاقيا، أو ينساقوا لإغراء المخدرات. ونصحت زيان الزوجة قائلة: «لا تستهيني بالانفصال فمجتمعاتنا للأسف تنظر للمطلقة بدونية، حتى لو ثبت أنها مظلومة».

1 - يفكك الأسر ويهدد الزوجين بالانهيار

2 - يعرض الأطفال للإهمال والفشل الدراسي

3 - يصيب الأبناء بأمراض نفسية خطيرة

4 - يتسبب في الانحراف الأخلاقي للنشء

5 - يعرض الزوجة لنظرة مجتمعية متدنية