بعكس الماضي، أصبحت الهواتف الذكية ملاذاً لملايين المستخدمين، ما يستوجب توخي أقصى درجات الحيطة حتى لا تتعرض خصوصيتهم للاختراق. ووفق موقع «تايمر أوف إنديا» (السبت)، يعد «سيغنال» أفضل تطبيقات المراسلة، إذ يوفر لمحادثاتك النصية والصوتية والفيديو حماية خصوصية بنسبة 100%. ويساعدك متصفح TOR على إخفاء هويتك عند تصفح الويب، وهو مناسب للأعمال شديدة السرية، أما محرك بحث DuckDuckGo فيحمي من التتبع ولا يدعم المزامنة أو تثبيت الإضافات، ويؤمن ProtonMail بريد الإلكتروني تماماً، إذ يشفر الرسائل قبل إرسالها ثم يدمرها بمجرد قراءتها. فيما يحول تطبيق Haven، الهاتف إلى كاميرا مراقبة للمنزل، تكشف الحركة والصوت والاهتزاز والضوء.