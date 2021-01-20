توصي جمعية السكري الأمريكية مرضى السكري باكتساب العادات الصحية المفيدة للسيطرة على المرض. ووفق «نيويورك تايمز» يؤكد خبراء المعاهد الأمريكية للصحة أن ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة مقسمة على 3 مرات يوميا يقلل مستويات التوتر ويخفض مستوى السكر في الدم. أما رياضة «التاي تشي» فتساعد بحركتها البطيئة والسلسة على إرخاء العقل ما يزيد الحيوية والطاقة، ويرفع كفاءة الصحة العقلية. وتحسّن «اليوجا» مستويات الجلوكوز في الدم بسبب تحسين كتلة العضلات، ما يقوي الأعصاب، فيما ترفع الحركات الإيقاعية كفاءة الذاكرة وتعزز فقدان الوزن وتحسن مرونة الجسم، وأخيرا تقلل السباحة مستويات الكوليسترول وتحرق السعرات الحرارية ما يحسن حياة مريض السكري.