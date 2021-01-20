يزاحم DuckDuckGo أكبر محركات البحث «قوقل»، بعدما أكد مطوروه احترامه خصوصية المستخدمين، وتقديمه تجربة تصفح خالية من التتبع عبر الإنترنت، كما أنه لا يدعم المزامنة أو تثبيت الإضافات، وهو ما زاد الطلب على التطبيق الذي سجل 102 مليون طلب بحث منذ 11 يناير الجاري. ووفق موقع (بليبنج كومبيوتر)، الثلاثاء، يحظر التطبيق أدوات التتبع بشكل افتراضي، كما يتميز بخاصية مسح جميع علامات التبويب وبيانات التصفح بنقرة واحدة. فيما أشرف «داك داك قو» على دراسة حديثة أظهرت أن مستخدمي الهواتف الذكية أكثر عرضة لاختيار بدائل عن «قوقل»، في حال توفرت قائمة بتفضيلات البحث أثناء فتح متصفح الإنترنت على هواتفهم.