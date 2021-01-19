كشف الخبراء أن فايروس كورونا المتحور في جنوب أفريقيا أكثر عدوى من السلالات الأخرى بنسبة 50%. وقال عالم الأوبئة الرئيس المشارك للجنة العلمية بوزارة الصحة في جنوب أفريقيا البروفيسور سالم عبدالكريم: «من تحليل البيانات يمكننا التأكيد أن البديل المتحور أكثر حدة من الأصلي». ومع إصابة أكثر من 1.3 مليون شخص، سجلت جنوب أفريقيا حالات أكثر من أي دولة أخرى في القارة وعانت من ارتفاع الوفيات، إذ سجلت 37105 حالات في الموجة الثانية من الفايروس، ما أدى لإجهاد النظام الصحي في البلاد إلى الحدود القصوى.بدوره، أكد وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مخيزي (الثلاثاء) أن هناك انخفاضا بنسبة 23% في الإصابات، لكن عدد حالات الدخول إلى المستشفيات ارتفع بنسبة 18.3% عن الأسبوع السابق. واكتشف الفايروس المتحور، المعروف باسم 510Y.V2، في جنوب أفريقيا أخيرا، ما دفع السلطات لفرض قيود جديدة لإبطاء انتشاره. فيما قال عضو لجنة الصحة البروفيسور إليكس سيغال: «استخف العالم بهذا الفايروس الذي يتطور ويتكيف مع البشر يوما بعد آخر.. وقد ساعدت مخاوف السلالة الجديدة عددا من شركات الطيران بالحد من الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا». يذكر أن الرئيس سيريل رامافوزا يأمل في وصول أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح على مدار الأشهر الـ6 القادمة.