في ظل زوبعة انتهاك الخصوصية التي أشعلها «واتساب» أخيراً، غفل ملايين المستخدمين عن تطبيقات أخرى أكثر انتهاكاً للخصوصية. ووفق «فوربس» الأمريكية (الإثنين) حذر خبير الأمن والمراقبة على الإنترنت زاك دوفمان من «ماسنجر» المملوك لـ«فيسبوك» أيضاً، إذ يراقب المحتوى ويطلع على الرسائل المتبادلة بين المستخدمين، ما يعد أكثر فتكاً لجهة الخصوصية. وقال دوفمان: «صرفت عاصفة واتساب انتباهنا عن سوء تعامل ماسنجر مع معلوماتنا، ويعلم الجميع أن فيسبوك يكسب أرباحه من وراء بياناتنا، بينما لا يهتم مطوروه من التشفير من طرف لآخر». وتابع: «الغريب أن ملايين المستخدمين ينتقلون طواعية إلى تطبيق تليغرام رغم أنه لا يطبق سياسة الخصوصية بالشكل الذي نعتقد».