في محاولة لسد عجز مالي بقيمة 64 مليون جنيه إسترليني ناجم عن تداعيات فايروس كورونا، يعرض موقع العائلة المالكة الذي تديره ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مجموعة من المقتنيات على الإنترنت. ووفق صحيفة «الإندبندنت» عرض متجر «Royal Collection» زوجا من الجوارب الفاخرة، و«كرافتات» للكلاب، ومجموعة من أقنعة الوجه، وأغطية زجاجات الماء الساخن، وشمعا برائحة الياسمين. ويعد المتجر السبيل الوحيد لإدارة دخل وبيع الهدايا التذكارية عبر الشبكة العنكبوتية، بعد إغلاق القصور الملكية أمام الزائرين بسبب الجائحة. وتأمل الملكة أن تعزز المبيعات ميزانية الدولة التي تأثرت بشدة، إذ توقعت التقارير انخفاضا كبيرا في الدخل الخاص بحلول نهاية السنة المالية الحالية.