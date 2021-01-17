سجلت القريات أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم (الأحد) لليوم الثاني على التوالي، إذ بلغت درجة مئوية واحدة. وفق المركز الوطني للأرصاد NCM. فيما توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند أن تنخفض الحرارة بشكل تدريجي حتى غد (الثلاثاء). وأضاف عبر حسابه في «تويتر»: «يشهد يوم الخميس هبوطا كبيرا في درجات الحرارة بسبب توغل كتلة هوائية شمالية باردة، تهوي بدرجة الحرارة الصغرى (فجرا) للصفر المئوي في الشمال وشمال الوسط، ومن المتوقع أن تستمر حتى مطلع الأسبوع القادم، بينما تكون ذروتها يومي الجمعة والسبت».