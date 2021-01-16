في خطوة مفاجئة أعلن «واتساب» تأجيل طرح تحديثه المثير للجدل والمقرر في 8 فبراير القادم، بعد موجة غضب عالمية واسعة، أدت لنزوح ملايين المستخدمين. وقال التطبيق في بيان فجر (السبت) إنه لن يعلق الحسابات أو يحذفها بحلول هذا التاريخ، وأكد أن التحديث المنتظر لا يؤثر على المحادثات الشخصية التي ستستمر في التشفير (من طرف إلى طرف)، كما أعلن 15 مايو القادم موعداً لإطلاق أدوات العمل لمراجعة تغييرات سياسة استخدامه. وكانت «عكاظ» نشرت في عددها الصادر يوم 13 يناير الجاري خبراً بعنوان «واتساب.. هل يتراجع عن انتهاك الخصوصية؟».. متوقعة تراجع التطبيق عن التحديث عبر عنوانها الذي جاء بصيغة السؤال التقريري.