وصل إلى القاهرة اليوم (الخميس) في زيارة تستغرق يوماً واحداً عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على رأس وفد يضم وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

وتأتي الزيارة حسب جهات دبلوماسية مصرية عقب فشل مفاوضات أزمة سد النهضة الإثيوبي الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد بين أطراف التفاوض الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا»، مؤكدين أن الزيارة تأتي في إطار التفاوض بين القاهرة والخرطوم حول سبل الخروج من تلك الأزمة، فضلاً عن مناقشة الأحداث الجارية في إثيوبيا خلال تلك الأيام، وأحداث العنف والاضطرابات بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والنشطاء وقادة المعارضة الإثيوبيين.

ومن المتوقع أن ينقل «كباشي» رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، تتضمن العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة، ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وكانت الخارجية السودانية أكدت اختراق طائرة عسكرية إثيوبية للحدود السودانية ما قد ينذر بمزيد من التوتر بالمنطقة الحدودية التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الدولتين الجارتين.