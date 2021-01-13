أكد جراح مصري صعوبة اكتشاف سرطان الحنجرة في مراحله المبكرة، إلا أنه شدد على عدم تجاهل عدد من الأعراض التي تنذر بالإصابة بهذا المرض، ما يمكن الأطباء من علاجه حال كل أنواع الأورام الخبيثة. وقال استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالقصر العيني الدكتور أحمد البطاوي، في لقاء تلفزيوني أمس، إن هناك فرقا بين التهاب الحلق نتيجة الإنفلونزا، وبين استمراره لأسابيع، باعتباره أبرز أعراض سرطان الحنجرة التي توجب زيارة الطبيب، علاوة على البحة وأي تغير في الصوت، وآلام في البلع، وتورم الرقبة نتيجة انتفاخ العقد الليمفاوية، مع آلام في الأذن، وسعال مستمر يكون مصحوبا بالدم في بعض الحالات.1 - التهاب في الحلق لا يزول2 - بحة أو تغير في الصوت3 - آلام في الأذن وأثناء البلع4 - تورم غير مبرر في الرقبة5 - سعال قوي ومستمر لأسابيع