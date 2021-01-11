في وقت قال مصدر مقرب من الفنانة المصرية يسرا إن حالتها الصحية تتدهور. كشفت الفنانة ذات الـ65 عاماً (الإثنين) أن نتيجة المسحة الثالثة لكورونا إيجابية. ووفق وسائل إعلام مصرية قالت يسرا: «معركتي مع كورونا ما زالت مستمرة، رغم أني أنفذ بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية». وتصر يسرا على البقاء في المنزل وترفض الحجز في مستشفيات العزل. وتؤكد: «حالتي الصحية تتحسن ببطء.. الدكاترة بيعملوا كل اللي يقدروا عليه.. شكرا لزملائي وأصدقائي.. دعواتكم». يذكر أن طبيب يسرا أرجع استمرار معاناتها من أعراض كورونا لـ3 أسابيع، لإصابتها بالربو منذ الطفولة، ما يجعل علاج أزمة التنفس يستغرق وقتاً أطول.