مع إطلاقها أول حملة دعائية للعلا بعنوان «أعظم تحفة عرفها الزمن»، توقعت الهيئة الملكية للمحافظة أن تستقبل 90 ألف زائر من داخل السعودية خلال 2021. وتعمق الحملة مشاعر الفخر والمحبة لسكان المملكة تجاه العلا وآثارها، إذ يقول رئيس تسويق وإدارة الوجهات السياحية في الهيئة فيليب جونز: «عنوان الحملة مستوحى من الحضارات القديمة التي نقشت فنونها في النتوءات الصخرية، ناهيك عن الجمال النقي للتكوينات الصخرية والمناظر الخلابة التي نحتتها الطبيعة.. نعلم أن السعودي يحب السفر، وستحقق المواقع التراثية المفتوحة على مدار العام شغفه، مع توفر فنادق ومطاعم وتجارب مغامرة تتضمن مسارات للمشي والدراجات الهوائية والصحراوية»، واختتم: «العلا تجربة يستحقها السعوديون».