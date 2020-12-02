كشفت المغنية اللبنانية نجوى كرم تفاصيل زواجها الثاني لأول مرة، مؤكدة أنها قبلت أن تكون «ضرة» بملء إرادتها. وقالت في لقاء مع DW الألمانية صباح (الأربعاء): «وافقت على هذا الوضع حفاظاً على الزوجة الأولى لأنني رفضت أن أكون سببا في الانفصال»، وأضافت: «زوجي حينها كان يفضل طلاق الأولى للزواج مني، لكني رفضت حتى لا أتحمل ذنب هذا الانفصال»، واستدركت: «كنت أتمنى ألا تشاركني امرأة أخرى في زوجي، لكن لقب ضرة لم يقف عائقاً أمامي، وانفصلنا لسبب لا يتعلق بزواجه الأول». يذكر أن كرم شاركت في الموسم الأول لبرنامج The Voice Senior مع هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.