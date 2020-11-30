أصبح ممكناً لمصابي «الجلوكوما» المعروف بـ«المياه الزرقاء» مراقبة حالتهم بالاختبار داخل منازلهم. إذ طور باحثون بريطانيون نظاماً منزلياً لمراقبة عيون المصابين بهذا المرض. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الإثنين)، انتهى باحثو جامعة متروبوليس في لندن، من تطوير جهاز لفحص العيون ومراقبة مرض الجولوكوما منزلياً، تزامناً مع تفشي كورونا وفرض فترات إغلاق وحظر منزلي، وزود الباحثون 200 مريض بالجلوكوما بنموذج أولي لاختبار العيون المنزلي القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي وجهاز كمبيوتر لوحي لمدة 6 أشهر وجاءت النتائج مماثلة لاختبارات المستشفيات بنسبة 98%، ما يساعد المرضى على تجنب حدوث فقدان البصر واكتشاف ذلك قبل شهور من حدوثه.