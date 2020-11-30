كشف مصدر أمني مصري تفاصيل واقعة الموديل سلمى الشيمي، التي أثارت صورها بالزي الفرعوني غضب رواد التواصل الاجتماعي. ووفق وسائل إعلام مصرية (الإثنين)، قال المصدر: «ما قامت به الشيمي ليس جريمة جنائية، لكنها مخالفة إدارية متعلقة بالسياحة والآثار.. ولم يصدر أي قرار بضبطها وإحضارها».وكانت الشيمي نشرت صورا بزي فرعوني اعتبره رواد التواصل «خادشا يظهر مفاتنها»، أثناء جلسة تصوير أقامتها في منطقة هرم سقارة الأثرية، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما أكد مدير منطقة سقارة محمد عويان، أن الشيمي خالفت الأعراف والتقاليد المصرية بملابسها، لكنها دخلت بتذكرة رسمية لمنطقة هرم سقارة كأي زائرة عادية، وكانت ترتدي العباءة، ومن ثم خلعتها لتكشف الزي الفرعوني، ما تسبب في غضب المجلس الأعلى للآثار الذي أمر بفتح تحقيق في الواقعة. واختتم: «الصور المتداولة للفتاة سلمى الشيمي، عارضة الأزياء، هي صور حقيقية، والتقطت بالفعل منذ 4 أيام أمام الهرم المدرج بمنطقة سقارة».