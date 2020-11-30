في وقت انحصر علاج الربو على البخاخات والكورتيزون، اكتشف العلماء أخيرا علاجا للربو الحاد عبر الحقن الطبية، ما يتيح للمصابين بهذا النوع، الذي يمثل نحو 5-10% من حالات الربو حول العالم، ممارسة حياتهم اليومية بشكل أفضل.وفي حديثه أمام المؤتمر الافتراضي الـ17 للجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر أخيرا، كشف استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور محمد زيتوني، تطوير دواء عبر الحقن باسم «استرازينيكا»، يعطى للمريض كل 4 أسابيع 3 حقن متبوعة بحقنة كل 8 أسابيع ما يساعده على ممارسة أنشطته اليومية، مبينا أن العلاج يستخدم للبالغين المصابين بربو يوزيني حاد مع العلاجات الأخرى لاستهداف وإزالة اليوزينات.بدوره، أكد رئيس قسم الأدوية البيولوجية والمتخصصة حسام مرعي، أن العلاج الجديد أثبت فعالية ممتازة، إذ قلت نوبات 75% من مرضى الربو اليوزيني الحاد إلى الصفر. فيما وافقت رأيه الرئيس الإقليمي لقسم التسويق سوزان شومان، مؤكدة أن الأبحاث الأولية تؤكد فعالية الدواء في علاج أمراض مناعية أخرى، ما يفتح باب أمل لحياة أفضل.واعتبر استشاري أمراض الصدر في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور رياض اللهيبي العلاج قفزة تبشر بالمزيد من الحلول الواعدة للربو، الذي يودي بحياة نحو 10 ملايين شخص في العالم سنويا، وتابع: «وبظهور مجموعة Anti-IL5 وخصوصا فئة Anti-IL5Rα أصبح بالإمكان استهداف الخلايا المناعية (اليوزينيات) المسبب الرئيسي للربو الحاد، ما يساهم في منع النوبات والمضاعفات، وتقليل الحاجة لطوارئ المستشفيات في الحالات الحرجة بنسبة 93%، ويخفض معدل النوبات السنوية بنسبة 70%». وقال المدير الطبي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد سليمان، إن الشركة المنتجة تعمل جاهدة لتوفير مجموعة علاجية تساعد مرضى الربو في المستقبل. فيما عزا استشاري الأمراض الصدرية بمدينة الأمير سلطان الطبية الدكتور مجدي إدريس، ارتفاع إصابات الربو في المملكة إلى التدخين وتلوث الهواء، ما جعله واحدا من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في السعودية. ويؤكد مدير عام استرازينيكا في السعودية فهد العتيبي، حرص الشركة على دعم الجهود التوعوية، عبر تنظيم الفعاليات والمؤتمرات لتبادل الخبرات الطبية والأكاديمية.