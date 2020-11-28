كشفت منظمة الصحة العالمية (WHO)، أن نحو 70% من سكان العالم بحاجة للتحصين باللقاح من فايروس كورونا لوقف انتقال عدواه. وقالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات بالمنظمة كاثرين أوبراين، في إحاطة افتراضية (السبت): «لا يمكن تحديد العدد الدقيق للسكان المحتاجين للتحصين.. واستنادا لدراسة النماذج، فإنه في ظل ظروف متنوعة يحتاج ثلث سكان الكرة الأرضية ليكونوا محصنين، في سبيل تحقيق خفض أو وقف انتقال الفايروس»، واستدركت: «هذا يعتمد على ما سيكون عليه أداء اللقاحات المنتظرة». يذكر أن عدد الإصابات بكوفيد 19، تجاوز عتبة الـ61 مليونا، فيما تخطت الوفيات 1.4 مليون، وفق أحدث بيان من جامعة جونز هوبكنز.