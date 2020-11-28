قرر الفنان المصري، أحمد بدير، (السبت) مقاضاة إعلامية كويتية، بعد تنمرها عليه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أشرف عبدالعزيز محامي بدير، وفق وسائل إعلام مصرية: «جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان أحمد بدير بصفحتها على إنستقرام، ما تسبب في نشر كلماتها على صفحات السوشال ميديا». وكانت العيدان شنت هجوما بلا أسباب، على بدير، بعدما شاركت صورة له وابنته سارة عبر صفحتها، وعلقت: «صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع»، ما أثار غضب سارة لترد عليها قائلة: «أعرف إنك شخص مشاكس ويعشق التنمر على الفنانين»!بدورها أعلنت الفنانة المصرية منى زكي أن فيلمها «الصندق الأسود» حصد ليلة الجمعة فقط 100 ألف جنيه بشباك التذاكر، لتقترب إيراداته من 6 ملايين جنيه منذ طرحه في دور العرض 28 أكتوبر الماضي، ويشارك زكي في البطولة كل من: محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد، وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان، وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجي، وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول مهاجمة لصين محترفين منزل سيدة حامل، ما يعرض جنينها للخطر.أما بيومي فؤاد فأكد أن فيلمه «عفريت ترانزيت»، حقق المليون الأول منذ طرحه الأسبوع الماضي، إذ حصد ليلة الجمعة ما يزيد على 70 ألف جنيه في شباك التذاكر، ويشارك فؤاد كل من محمد ثروت، وأسماء أبواليزيد، وأحمد فتحي، ومحمود الليثي، وهدى مجد، ومحمود حافظ، ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمي، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن كضيوف شرف في الأحداث، والعمل من إخراج ياسر هويدي، وتأليف أحمد عامر، وتامر عبدالحميد، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز وتدور أحداثه في إطار كوميدي.