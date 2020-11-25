حظرت السلطات الهندية تطبيق «علي بابا» علاوة على 40 تطبيقا آخر، ضمن موجة عقوبات تستهدف الصين، إثر مواجهة مستمرة منذ أشهر على الحدود المشتركة بين البلدين في الهيمالايا. وقالت وزارة الاتصالات الهندية في بيان (الأربعاء): «تهدد التطبيقات، وأغلبها صينية، سيادة الهند ووحدة أراضيها». وحظرت الهند في وقت سابق أكثر من 170 تطبيقا قالت إنها تتجسس على بيانات المستخدمين وتتشاركها مع يشكل تهديدا للبلاد. واعتبر وزير التكنولوجيا الهندي الخطوة «ضربة رقمية» ردا على مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباكات مع القوات الصينية يونيو الماضي. وأعربت السفارة الصينية في الهند عن معارضتها للحظر، بينما لم تعلق مجموعة «علي إسكبرس».