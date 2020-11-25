حصد المطرب السعودي راشد الماجد بأغنيته الجديدة «سيدة عمري» ما يزيد على 2 مليون مشاهدة، خلال 6 أيام على طرحها عبر قناته في «يوتيوب». ويقول مطلع الأغنية: «يا سيدة عمري وياكل الأشواق ياسيدة هالكون عرضه وطوله يا دفتري لا جيت أسطر بالأوراق ويا دولتي لا صار للحب دوله يا شمس عمري يا ضوى كل الاشراق يا ملهمة شعري وكل شي اقوله فيك الهوى يبقى وفيك الزمن راق ويمّك ليالي الحب تمشي عجوله». وهي من كلمات خالد البذال، ولحن سايد. كما حقق «السندباد» كما يلقبه معجبوه، أكثر من 5 ملايين مشاهدة لأغنية «الأسد» التي طرحها أخيرا، كلمات العالية، ولحن أحمد الهرمي.