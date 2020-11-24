ريما دودين
ريما دودين
جاك سوليفان
جاك سوليفان
انتوني بلينكين
انتوني بلينكين
جو بايدن
جو بايدن
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جون كيري
جون كيري
ليندا غرينفيلد
ليندا غرينفيلد
أفريل هينز
أفريل هينز
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عكاظ (واشنطن)
اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عددا من أعضاء فريقه الرئاسي، وكشفت التعيينات الجديدة مفارقات تحدث للمرة الأولى في الولايات المتحدة. منها؛ اختياره اليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، وسيكون أول أمريكي من أصول كوبية في هذا المنصب، وريما دودين لمنصب نائب مدير المكتب القانوني في البيت الأبيض، لتكون أول أمريكية من أصول فلسطينية عربية.

1-اليخاندرو مايوركاس .. أول لاتيني مهاجر وزيراً للأمن الداخلي


2- ريما دودين.. أول عربية مديرة قانونية في البيت الأبيض

3- أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية

4-أفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية

5- ليندا توماس غرينفيلد سفيرة في الأمم المتحدة

6-جيك سوليفان مستشارا للأمن القومي

7- جون كيري مبعوثا رئاسيا خاصا للمناخ.