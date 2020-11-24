اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عددا من أعضاء فريقه الرئاسي، وكشفت التعيينات الجديدة مفارقات تحدث للمرة الأولى في الولايات المتحدة. منها؛ اختياره اليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، وسيكون أول أمريكي من أصول كوبية في هذا المنصب، وريما دودين لمنصب نائب مدير المكتب القانوني في البيت الأبيض، لتكون أول أمريكية من أصول فلسطينية عربية.1-اليخاندرو مايوركاس .. أول لاتيني مهاجر وزيراً للأمن الداخلي2- ريما دودين.. أول عربية مديرة قانونية في البيت الأبيض3- أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية4-أفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية5- ليندا توماس غرينفيلد سفيرة في الأمم المتحدة6-جيك سوليفان مستشارا للأمن القومي7- جون كيري مبعوثا رئاسيا خاصا للمناخ.