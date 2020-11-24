أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور (الثلاثاء) قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، بإدانته بجناية قتل السوري محمد الموسى الذي اقتحم فيلته، وفق (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، والتي تراوح عقوبتها بين 15-20 عامًا سجنا، كما جاء في مضمون القرار أن الهاشم كان متخوفا على عائلته، ما يوجب العودة للهيئة الاتهامية للفصل في هذه النقطة. ووفق وسائل إعلام محلية، قال غابي جورمانوس محامي الهاشم في أول تعليق على الحكم: «كنا نتوقع حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة قاسية معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب».