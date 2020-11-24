في لفتة غير مستغربة، أهدى السفير الصيني لدى السعودية تشين وكينج، الشعب السعودي مقطوعة موسيقية من حفلة عرضت مساء (الإثنين) على قناة CCTV العربية، ونشر وكينج المقطع على حسابه في «تويتر»، وأرفقه بعبارة: «يقول العرب رد الجميل بالجميل.. أشارككم مقطع فيديو للحظة جميلة في الحفل الموسيقي، ونهديه إلى أغلى بلد #المملكة_العربية_السعودية وشعبها الكريم.. وذلك بمناسبة مرور 30 عاماً على العلاقات السعودية الصينية المميزة». وتفاعلاً مع هدية وكينج، رد العديد من السعوديين بنشر مقاطع فيديو موسيقية عبروا خلالها عن طيب المشاعر والعلاقات القوية بين البلدين. يذكر أن وكينج اعتاد على التعبير عن مشاعره الطيبة تجاه السعودية في أكثر من مناسبة.