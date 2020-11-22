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«عكاظ» ( الرياض)
1 - تقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية

2 - تعهدت بأكثر من 21 مليار دولار لتلبية احتياجات التمويل


3 - ساهمت المملكة بـ500 مليون دولار لدعم هذه الجهود

4 - تهيئة الظروف للجميع للحصول على اللقاحات والعلاجات

5 - تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا وشعوبنا كجزء من خطة العمل

6 - ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الشركات وحماية سبل العيش

7 - توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لحماية المعرضين لفقدان وظائفهم

8 - دعم طارئ للبلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم

9 - توفير 14 مليار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر