1 - تقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية
2 - تعهدت بأكثر من 21 مليار دولار لتلبية احتياجات التمويل
3 - ساهمت المملكة بـ500 مليون دولار لدعم هذه الجهود
4 - تهيئة الظروف للجميع للحصول على اللقاحات والعلاجات
5 - تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا وشعوبنا كجزء من خطة العمل
6 - ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الشركات وحماية سبل العيش
7 - توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لحماية المعرضين لفقدان وظائفهم
8 - دعم طارئ للبلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم
9 - توفير 14 مليار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر
2 - تعهدت بأكثر من 21 مليار دولار لتلبية احتياجات التمويل
3 - ساهمت المملكة بـ500 مليون دولار لدعم هذه الجهود
4 - تهيئة الظروف للجميع للحصول على اللقاحات والعلاجات
5 - تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا وشعوبنا كجزء من خطة العمل
6 - ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الشركات وحماية سبل العيش
7 - توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لحماية المعرضين لفقدان وظائفهم
8 - دعم طارئ للبلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم
9 - توفير 14 مليار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر