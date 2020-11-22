«إصابة بجلطات في الرئة كادت أن تقضي عليّ خلال أيام قليلة»، بهذه الكلمات كشف الفنان المصري كريم عبدالعزيز لأول مرة تفاصيل أزمة صحية ألمّت به في مارس 2011، ظل على إثرها في العناية المركزة لأكثر من 60 يوماً.وقال كريم في لقاء متلفز مع برنامج «السيرة» (السبت) إن طبيبته المعالجة أكدت أنه مصاب بجلطات بسبب شراهة التدخين، فامتنع عن السجائر لمدة عام ونصف، لكنه عاد إليها بسبب ضغوط العمل الفني. وأكمل: «كنت مسافرا مع والدتي بريطانيا لعلاجها في مارس 2011 وهناك شعرت بألم في صدري، فأصرت زوجتي على عمل أشعة، وفي اليوم الثاني أبلغني المستشفى بضرورة المراجعة، وفاجأتني الطبيبة بقولها «هتموت.. عندك 12 جلطة في الرئة». وتابع كريم: «قررت الهروب من المستشفى، فنصحتني بقولها لو خرجت من المستشفى سيسجنونني.. وبالفعل ظللت في العناية المركزة لمدة شهرين».وأرجع كريم إصابته لشراهته في التدخين والإفراط في الشاي والقهوة، وختم حديثه: «بطلت التدخين سنة ونصف لكني رجعت تاني للأسف بسبب طبيعة شغلي»!