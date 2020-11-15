نجحت محاولات إليسا للصلح بين السورية أصالة والإماراتية أحلام، بعدما كتبت في تغريدة على حسابها في «تويتر» مساء (السبت): «بحبكن كتير انتو الاثنين وبحب ترجعو تتصالحو»، مشيرة إلى حساباتهما الشخصية.وبدأت الأزمة بين المغنيتين بعدما أكد ابن أحلام «فاهد مبارك الهاجري» في تغريدة على حسابه أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا واسعا على موقع التغريدات. فيما ردت أصالة على إليسا قائلة: «‏منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل).. الله بحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتي وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي».كما حرصت أحلام على الرد على تغريدة أصالة قائلة: «‏مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمة ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وأنا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك.... وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك ههههههه». ووجهت تغريدة لإليسا قائلة: «‏‏انتي مافي منك الغاليه وحبيبتي الجميله حنا من غير انغام ما نكتمل».وكان أكبر أبناء الفنانة الإماراتية، أحلام، أثار أمس، جدلا واسعا بين معجبي والدته، بسبب تصريح له بشأن خلافها مع أصالة نصري. وعبّر عن اندهاشه من تعليقات البعض حول حبه لأصالة، في ظل خلاف والدته معها.