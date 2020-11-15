يستعد الإعلامي السعودي عبدالله المديفر لإطلاق الموسم الثالث من البرنامج الحواري الأسبوعي «في الصورة» على شاشة روتانا خليجية، مبينًا أن البرنامج وعبر الموسمين الماضيين يهدف إلى خدمة الجمهور السعودي، ويتناول أهم الموضوعات والقضايا التي تهم المشاهدين.وأكد المديفر أنه وصناع الموسم الجديد مستمرون في الإخلاص لشعار البرنامج على مدار مواسمه الثلاثة، ما يثري محاوره بأصحاب الشأن والرأي لنضع المشاهد السعودي في الصورة، عبر لقاءات تستمر ساعة ونصف الساعة لكل حلقة، يضيء فيها باقة من كبار المسؤولين وصناع القرار في المملكة، وأبرز أصحاب الشأن والرأي، وأهم المفكرين والمثقفين، ليظل المشاهد متابعا لأهم الأحداث التي تشهدها بلاده في المرحلة الحالية وعلى كافة الأصعدة، خصوصا ما يشغل بال المواطن والمواطنة على الساحة المحلية، لافتا إلى أن فريق عمل البرنامج مصر على أن يظل الحوار والنقاش متمتعا بشفافيته وجرأته وهدوئه في ذات الوقت.يذكر أن المديفر قدم العديد من البرامج الحوارية، أبرزها البرنامج الحواري «الليوان» خلال شهر رمضان، والذي حقق متابعات جماهيرية عريضة.