على أن الدجاج غذاء أساسي في أغلب دول العالم، يظل تناول بعض أجزائه سلبياً على الصحة. وفي مداخلة تلفزيونية، قالت استشارية التغذية العلاجية المصرية الدكتورة ليندا جاد: «لا تأكل 5 أجزاء من الدجاج لخطورتها على صحتك» إذ تؤدي للإصابة بأمراض متعددة، مؤكدة أن تناول الذيل يعرضك للكثير من الطفيليات والبكتيريا، ما يستوجب عدم الإفراط في تناوله، كما حذرت من الرقبة والأجنحة لغناهما بالترسبات الهرمونية الضارة، ونصحت بتجنب الجلد لاحتوائه على نسب عالية من الدهون، إذ إن الأدوية التي تعطى للدجاج تترسب فيه، واستدركت: رغم أن الطهي يقضي على بعض الترسبات إلا أن الجزء الأكبر لا يتأثر.1 الجلد (سعرات حرارية كبيرة جداً)2 الذيل (يحوي كمية دهون كبيرة)3 الرقبة (غنية بالترسبات الجرثومية)4 الأجنحة (مخزن الهرمونات المضرة)5 الرأس (غنية بالطفيليات والبكتيريا)