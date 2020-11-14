رغم محاولات البعض إخفاء نقاط ضعفهم، إلا أن لغة الجسد غالباً ما تكشف مشاعرهم الحقيقية. ووفق موقع «ديلي ميل» البريطاني، أكد خبراء نفسيون، أن هناك 5 إشارات جسدية، تؤكد شعور المتحدث بالقلق وعدم الأمان، ما يتوجب محاولة السيطرة حتى لا يلاحظ مستمعوه. ويميل الشخص الخائف إلى عقد وأرجحة ساقيه، وهي إشارة للإحساس بالحرج، ويعد التململ والحركات السريعة ولمس أجزاء من الجسم أو الملابس من أشكال الشعور بالقلق، فيما يرى الخبراء، أن وضع اليدين في الجيوب إشارة لإحساس بالعزلة، وتعبر تغطية الفم باليد أو الإصبع عن التردد في إبداء الرأي، وأخيراً السعال قبل الحديث ينبئ بجفاف الحلق نتيجة القلق.