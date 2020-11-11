طرحت المغنية المصرية «أنغام» ألبومها الخليجي الجديد بعنوان «مزح» مساء (الأربعاء)، وضم عددا كبيرا من الأعمال بلغت 15 أغنية، تنوعت بين الكلاسيكي والعصري، اتسمت بأسلوبها المفعم بالحيوية، فيما شارك عدد كبير من كبار الشعراء والملحنين السعوديين في كتابة وتلحين الألبوم، على رأسهم الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن الذي كتب الأغنية الرئيسية «مزح»، وكتب الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد 5 أغنيات، والشاعر الأمير سعود بن عبدالله أغنيتين، كما شارك في كتابته كل من الشعراء؛ المستشار تركي آل الشيخ، وواحد، والجادل، وسعود الباطين، وفهد عافت، ولحن أغنيات الألبوم عدد من أشهر الملحنين، أبرزهم السعوديان «سهم» و«صادق الشاعر».