أنهى مطورو «واتساب» الاختبارات على زر جديد سيضاف إلى «واتساب بزنس»، مخصص للتسوق، على أن يطرح قريبا لجميع المستخدمين في النسخة العادية للتطبيق. وأوضح تقرير نشره موقع «تايمز نيوز ناو» (الثلاثاء) أن الزر ذا المهام الاستثنائية، يمكنه فتح كاتالون المنتجات مباشرة من داخل التطبيق والبدء في التسوق «أون لاين» دون الحاجة للخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة. وسيحل زر التسوق الجديد بدلا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول أخيرا إلى زر للاتصال، إذ أصبح يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو. ونشرت إدارة «واتساب» مقطع فيديو يظهر فيه كيفية استخدام تقنية التسوق الجديدة عبر تطبيقاتها.