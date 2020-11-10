أطلق علماء بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أحدث رسم توضيحي لفايروس كورونا المستجد يظهر بدقة مظهره الخارجي وهيكله الداخلي. وتمكن العلماء من إنشاء هذا التصور عبر نموذج ثلاثي الأبعاد 3D يجمع أحدث البيانات حول بنية الفايروس، مؤملين أن يساعد هذا النموذج في تطوير العلاجات. وعرض العلماء النموذج في مقطع فيديو اشتمل على طفرات البروتين على سطحه الخارجي، إضافة إلى المادة الوراثية الموجودة داخل الغشاء الفايروسي. ونقلت صحيفة «ديلي ميل» التصور، فيما قال عالم الأبحاث في «كاوست» أوندرج سترناد: «يكشف نموذجنا تفاصيل كان من المستحيل رؤيتها سابقا.. ما يفتح الطريق أمام ابتكار علاجات تقضي على الجائحة».