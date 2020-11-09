قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إعدام ربة منزل شنقاً لقتلها نجل زوجها، وسجن الأب 15 عاماً لمحاولة إخفاء الجريمة ودفن الجثة سراً دون تصريح. ووفق وسائل إعلام مصرية (الإثنين)، كشفت التحقيقات أن المتهمة قتلت عمدا مع سبق الإصرار والترصد الضحية الذي لم يتجاوز 3 سنوات، بسبب تبوله لا إرادياً، إذ خنقته أثناء نومه، حتى لفظ أنفاسه، بينما دفن أبوه جثته في مكان مهجور دون إبلاغ السلطات، خوفا من اكتشاف جريمتهما. وحين شعرت أم الضحية بغيابه عن التواجد مع والده وزوجته الثانية، أبلغت الشرطة التي اعترف أمامها الجانيان بالقتل والتخلص من الجثة تجنبا للقبض عليهما ومحاكمتهما.