تصدرت الفنانة المصرية، ليلى علوي، الترند على محرك البحث «قوقل»، إثر استضافتها في حلقة (الجمعة) من برنامج الدمية المثيرة للجدل «أبلة فاهيتا». وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي تصريحات علوي التي كشفت خلالها أنها من مواليد عام 1962 (58 عاماً) واسمها الكامل ليلى أحمد علوي علي، فيما قالت إنها تقاضت 75 قرشاً (جنيه مصري إلا ربع) في بداية حياتها المهنية مقابل عملها في الإذاعة المصرية. مشيرة إلى أن اختيار اسم الشهرة «ليلى علوى» جاء بسبب تكرار كتابته على كراسات المدرسة. وشهد اللقاء ظهوراً نادراً لنجل الفنانة المصرية البالغ 19 عاماً، مؤكداً أن والدته تفضل ارتداء ملابسه وتسير حافية القدمين في المنزل.وتداول مستخدمو التواصل على نطاق واسع مقطع فيديو عرض أثناء لقاء «أبلة فاهيتا وليلى علوي» يظهر الأخيرة أثناء ضربها شاباً في الشارع، لتسببه في حادثة سير لأحد أصدقائها المقربين، علاوة على حضورها الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي بفستان ممزق وآخر محروق.يذكر أن آخر أعمال علوي السينمائية هو فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، شاركها بطولته باسم سمرة ومنة شلبي وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين، وأخرجه يسري نصرالله.