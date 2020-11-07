فوجئ أهالي 29 فتاة روسية باختفاء جثث بناتهن، إذ اكتشفوا أن لص القبور أناتولي موسكفين، سرقها وحنطها قبل أن يحولها إلى دمى وألبسها فساتين وأحذية ووضع المكياج على وجوههن. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، رفض موسكفين خريج الآداب قسم إنجليزي، والخبير في المقابر، الاعتذار لعائلات الفتيات اللاتي عاش وسطهن لأكثر من 6 سنوات في شقة عائلته التي أنكرت علمها بأنشطته المروعة بمدينة نيجني نوفجورود الروسية. ورغم إيداعه مستشفى الأمراض النفسية يقول موسكفين: «أريد العيش مع صديقاتي، فهن لم يعد لهن آباء، لقد دفنوا بناتهم في المكان الذي أعتقد أن حقوقهن عليهم انتهت.. لذا لن أعتذر على فعلتي».