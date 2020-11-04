دون أن تخضع لمسحة طبية، أعلنت الممثلة المصرية نشوى مصطفى على صفحتها في «فيسبوك» (الثلاثاء) إصابتها بفايروس كورونا المستجد. وطلبت مصطفى البالغة من العمر 53 عاماً من جمهورها أن يقف بجانبها ويدعو لها بالشفاء. وذكرت أنها أجرت أشعة مقطعية على الرئة فتبين أنها مصابة فعلا بفايروس كورونا. فيما نصحت كل شخص التقته خلال الفترة الأخيرة أن يبادر إلى إجراء فحص حتى يتأكد من عدم إصابته.وأضافت مصطفى أن مسألة كورونا ليست سهلة، وحثت الناس على عدم الاستهانة؛ لأن الوباء عاد بقوة، حسب قولها، كما وصفت كورونا بـ«الألم الرهيب»، داعية ألا يكون من نصيب «عدو ولا حبيب»، ثم كتبت «ربنا يحافظ عليكم، يارب ادعو لي».يذكر أن مصطفى أم لطفلين، خاضت تجارب عدة في العمل السينمائي، وسبق لها أن عملت في المجال الصحفي، بعدما تخرجت في كلية التجارة، علاوة على حصولها على بكالوريوس من «المعهد العالي للفنون المسرحية».