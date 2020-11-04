أفصح فريق تطوير لقاح كوفيد-19 في جامعة أكسفورد البريطانية، أن اللقاح سيطرح خلال ديسمبر القادم. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الأربعاء)، أكد رئيس الفريق أندرو بولارد أن النتائج النهائية لتجربة اللقاح بالاشتراك مع شركة AstraZeneca البريطانية - السويدية ستظهر قبل نهاية العام الحالي، لاسيما أن العالم يترقب موعد ظهور هذا اللقاح أملا في وضع حد للوباء المستمر في حصد الأرواح، مسجلا موجة ثانية، وثالثة في العديد من دول العالم. وأشارت الجامعة في وقت سابق إلى استمرار اختبار اللقاح، الذي ثبتت فعاليته في مرحلتين متتاليتين، رغم تعرضه لنكسة الشهر الماضي إثر وفاة متطوع برازيلي خلال التجارب السريرية.