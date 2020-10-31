هاجمت الفنانة الإماراتية، أحلام، الفنان اللبناني، راغب علامة، بعد إعلان تلقيها الجرعة الثانية من لقاح تجريبي مضاد لفايروس «كورونا» المستجد، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الإماراتية. وكان علامة علق على تلقي أحلام اللقاح خلال لقاء تلفزيوني، وقال: لم يتم التوصل إلى لقاح بعد، وتابع ضاحكا: «أحلام مهضومة ودمها خفيف». ما دفع أحلام للرد عبر حسابها في «تويتر»، وكتبت في تغريدة: «هذا موضوع حساس للغاية بلدي أعلنت اكتشافها للقاح كورونا مع الصين، وأثبتت النتائج فعاليته بأكثر من 90% إذ يرفع مستوى المناعة، وأخذت اللقاح فعلا كما حصل عليه الطاقم الطبي ومواطنين الدولة والمقيمين.. ونتمنى لكم نوما عميقا».