لم يعلم موظف في متجر بمدينة شيكاغو الأمريكية أن أداء عمله سيؤدي إلى إصابته بعشرات الطعنات من حيث لا يعلم. وفي تفاصيل جريمة بشعة أوردها موقع «ذا بليز» الإخباري الأمريكي، قالت شرطة شيكاغو «إن أختين طرحا موظف متجر في المدينة أرضا وطعناه 27 مرة، لمجرد أنه طالبهما بارتداء الكمامة واستخدام مطهر اليدين الذي يقدمه المتجر». ووقع الحادث المروع، الأحد الماضي، في متجر ملابس رياضية في شيكاغو.وقالت الشرطة إن جيسكا هيل (21 عاما) وشقيقتها جيلا (18 عاما) دخلتا المتجر في حدود السادسة مساءً، ولم ترتديا حينها الكمامة. وطلب أحد الموظفين منهما أن ترتديا القناع الطبي وأن تضعا مطهرا على يديهما. إلا أن الشقيقتين رفضتا الأمر ودخلتا في جدال مع الموظف سرعان ما تحول إلى شجار، فطعنات في صدره وظهره وذراعيه.وقالت شرطة المدينة إن الموظف نقل إلى مستشفى «جبل سيناء» في المدينة لتلقي العلاج، فيما تم القبض على المرأتين في مكان الحادث وتم علاجهما من جروح طفيفة.ويقول ممثلو الادعاء إن فيديو المراقبة وأقوال الشهود أظهرت أن الموظف لم يستفز الأختين، مضيفين أن الضحية نقل إلى المستشفى وتلقى العلاج، حيث أصيب بثقوب «في جميع أنحاء جسده»، كما ذكر تقرير آخر أن الرجل في حالة حرجة.