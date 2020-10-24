خرج أهالي وسكان الرقة ومنطقة تل تمر بريف الحسكة في مظاهرة حاشدة اليوم (السبت)، احتجاجاً واستنكاراً للتصعيد العسكري من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد إن يوم (الجمعة) شهد تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق في بلدة عين عيسى، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الرقة الشمالي، إذ سقطت قذائف صاروخية، قبيل منتصف ليل الجمعة، على مناطق سكنية في البلدة، ما أسفر عن أضرار مادية، ولم ترد معلومات عن إصابات.ونفذت القوات التركية (الخميس) قصفا صاروخيا، استهدف حاجزا لقوى الأمن الداخلي «الأسايش»، في منطقة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى جرح 2 من المدنيين كانا بالقرب من الحاجز.