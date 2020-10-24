اتفقت إسرائيل والسودان، أمس (الجمعة)، على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، وذلك بعد معاهدات مماثلة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل. وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس، بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر بيان مشترك من البيت الأبيض أن ترمب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة. وأضاف: «اتفاق زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئياً على الزراعة». وأفاد البيان بأن واشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان وتخفيف أعباء ديونه.