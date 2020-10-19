كشف المختص في الإنشاءات الهندسية، المهندس محمد الكودي لـ«عكاظ»، أن ما حدث من انهيار وهبوط أرضي في مواقف أحد الأبراج في محافظة الخبر يعد أمرا استثنائيا ونادر الحدوث وهو بمثابة حادث عرضي، وأوضح أنه من المفترض قبل إنشاء أي مشروع فحص التربة واختبار صلاحيتها ومعالجتها كي تصلح للبناء خصوصا في الأماكن التي تكون قريبة من الشواطئ.وعزا الكودي ما حدث في مواقف أحد الأبراج بالخبر إلى احتمالات عدم صلاحية التربة وعدم معالجتها بصورة صحيحة، داعيا في الوقت ذاته إلى البحث عن حلول هندسية لثبيت الأساسات بالشكل الصحيح لتلافي أي تصدعات وانهيارات مستقبلية، وبيّن أن كل هذه الاحتياطات والإجراءات لابد أن تكون تحت إشراف أمانات المناطق والبلديات مع وجود مكاتب إشراف هندسية تتابع مثل هذه الإجراءات وتطبيقها بالشكل الصحيح.واشترط الكودي قبل الشروع في تنفيذ مثل هذه المشاريع، اعتماد قواعد بناء تمت دراستها بشكل جيد وعزل الأساسات من الترسب المائي ودفن القواعد الإنشائية بشكل هندسي صحيح.-- إنفوجرافيك:أسباب الهبوط:ضعف التربةتصدعاتعدم تثبيت الأساسات