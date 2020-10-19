أيام معدودة قبيل طرح هاتف آيفون 12 الجديد في الأسواق، ولا تزال المقارنة بين الهاتف الجديد وما سبقه من هواتف وتحديدا هاتف آيفون 11 مستمرة، لا سيما في ما يتعلق بالمميزات والسعر والقوة. وكشف موقع «تيك رادار»، في تقرير مفصل، إلى أن هاتف آيفون 11 الذي أطلقته شركة أبل 2019، أفضل من هاتف آيفون 12 الذي أطلقته الشركة قبل أيام. واستند الموقع في ذلك إلى مجموعة من العوامل أبرزها، السعر، حيث مع وصول آيفون 12 للأسواق، انخفض سعر آيفون 11 (200 دولار)، وقد أصبح سعر الأخير سعة 64 غيغابايت الآن 599 دولارًا، مقارنة مع الهاتف الجديد الذي يبلغ سعره 799 دولارا. وقالت أبل، إن آيفون 12 جاء بتصميم جديد، لكنه في الحقيقة لا يختلف في الشكل كثيرا عن آيفون 11.

ورغم أن هاتف آيفون 12 يدعم تقنية الجيل الخامس من شبكات الإنترنت فائقة السرعة، فإن هذه الميزة قد لا تتوفر للكثيرين في العالم، حيث إن البنية التحتية لهذه الشبكات لم تكتمل بعد. وأشار الموقع إلى أن تحديثات آيفون 11 ستكون متاحة، ما يضمن بقاءه آمناً، مع تلقي ميزات جديدة مع مرور السنين. وركزت شركة أبل في هاتف آيفون 12 على تحسين قدرات الكاميرا، لكن خبراء التكنولوجيا يعتبرون هذه التحسينات غير ضرورية.