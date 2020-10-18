من المتوقع أن يصل خلال ساعات مصطفى الشافعي رجل «نظام الحمدين» في دول الساحل الإفريقي والوسيط الأبرز مع تنظيمي«داعش والقاعدة» الإرهابيين جنوب الصحراء، إلى نواكشوط اليوم (الأحد)، قادماً من الدوحة على متن طائرة قطرية خاصة بعد 10 سنوات من نفيه خارج موريتانيا.وتثير عودة الشافعي المخاوف من نمو نفوذ التنظيمات الإرهابية في موريتانيا وعلاقاتها مع قطر.وانتشرت في السنوات الأخيرة صور للشافعي في قلب الصحراء المالية مع عناصر إرهابية بارزة في تنظيم «القاعدة»، إذ كان يعمل معهم وتوسّط في عملية الإفراج عن رهائن إسبان عام 2010، بعدما وقعوا في أيدي أمير التنظيم مختار بلمختار الملقب بـ«الأعور». كما ظهر في صور أخرى وهو يصلي خلف بلمختار بصحبة قيادات بارزة في «القاعدة» وظهرت أمامهم أسلحة كلاشينكوف في منطقة صحراوية شمال مالي.وتقارب مفاوض القاعدة مع قادة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، كشفته مذكرات وزير إيفواري سابق تحت عنوان «سأعود إلى الجحيم» والتي تضمنت تسريبات عضو لتنظيم «القاعدة» مقرب من «الأعور» ووردت شهاداته تحت اسم مستعار، وأقر أن المصطفى ولد الشافعي كان يتكفل بالتنسيق بين التنظيم والرئيس البوركيني المخلوع بليز كامباوري، وأضاف أن الشافعي باشر معنا إعداد وتنفيذ عدة عمليات إرهابية من ضمنها التفجيرات في ساحل العاج. وأكد القيادي الإرهابي أنه ربطته علاقات صداقة مع الشافعي خلال الإعداد المشترك لعمليات إرهابية، لافتاً إلى أنّ الرئيس البوركينبي كامباوري كان عراب الحركات الإرهابية في الشمال المالي، وكان يتسلم فدية الرهائن الغربيين ويحتفظ لنفسه بثلثي المبالغ المقدمة ويسلم الإرهابيين الثلث.