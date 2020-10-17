حمّلت وزارة التعليم كامل المسؤولية لقادة وقائدات المدارس في عدم رصد الغياب اليومي للطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي. وأكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي في تعميم اطلعت عليه «عكاظ» على جميع قائدي وقائدات المدارس في جميع المراحل التعليمية أهمية رصد وإدخال وتثبيت الغياب يومياً في نظام نور الإلكتروني بما يتوافق مع تسجيل الحضور في منصة مدرستي أو من خلال زيارة الطلاب والطالبات للمدرسة لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية وتطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة. وأشار التعميم إلى أنه تم تحديث نظام نور بما يتوافق مع الوضع الراهن للدراسة عن بُعد.وبيّن العاصمي أن الإجراء يأتي حرصاً من الوزارة على تتبع سير العملية التعليمية في الميدان، وضمان الاستفادة الكاملة من منصة مدرستي وجميع قنوات التعليم عن بُعد وأهمية ذلك في الرفع من نواتج التعلم.