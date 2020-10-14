فيما أعلنت وزارة صحة نظام الملالي أن عدد ضحايا فايروس كورونا، سجّل رقماً قياسياً للمرة الثانية في غضون الـ24 ساعة الماضية مع وفاة 279 شخصاً، أقر نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بما يتراوح بين 1.5 و2.2 مرة من الرقم المُعلن.وأفادت المتحدثة باسم الوزارة سيما لاري، في تقريرها أمس (الأربعاء) بأنه تم تحديد 4830 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفةً أن 279 شخصاً توفوا في نفس الفترة. وقالت إنه تم نقل 2237 من المصابين الجدد إلى المستشفيات، مشيرةً لوجود أكثر من 4600 مريض حالياً في حالة حرجة يخضعون للعناية المركزة.وبحسب التقرير الرسمي، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في إيران 513 ألفا و219، فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات بسبب هذا المرض 29349. لكن نائب وزير الصحة قال في برنامج تلفزيوني، إن العديد من ضحايا كورونا غير مشمولين في حصيلة الوفيات بسبب النتائج السلبية لاختباراتهم. وأكد أن «العديد من الضحايا لم يتم تضمينهم في إحصاءات كورونا، لأن نتائج تحاليلهم كانت سلبية، لكننا نعلم أنهم توفوا بسبب كورونا ونرسل جثثهم ضمن ضحايا كوفيد».ورداً على سؤال عن العدد الفعلي للضحايا، قال «استناداً إلى الوضع في المحافظات الإيرانية، قد يكون العدد الحقيقي أعلى بمقدار 1.5 إلى 2.2 مرة من الرقم المعلن».ومع الزيادة الحادة في عدد الإصابات والوفيات، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أمس، حظر حركة المرور في خمس مدن كبرى خلال أيام العطلة في إيران.وقال على هامش اجتماع مجلس الوزراء مع رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن الرئيس حسن روحاني وافق على طلبه بحظر السفر في خمس مدن هي طهران وكرج ومشهد وأصفهان وأورمية خلال الأيام الثلاثة القادمة.وأضاف أن سبب الحظر هو «الانتشار الكبير للمرض في هذه المدن وتجنب حدوث مشكلات أسوأ».