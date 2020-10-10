أوضحت قيادة جهاز أمن مطار بيروت، أن المدعوة رزان عثمان زوجة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف دخلت إلى لبنان مع عائلتها عبر طريق المصنع (الطريق البري الرسمي) بتاريخ 2/10/2020 وغادرت عبر صالون البدل من المطار في اليوم نفسه متجهة إلى دبي على متن الخطوط الجوية الإماراتية.وأفادت في بيان اليوم (السبت)، أنها غادرت يرافقها 8 أشخاص من بينهم طفلاها، وتم فتح صالوني بدل بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية للصالون الواحد ببرقيتين 1338 و1339، مؤكدة أنهم حضروا بشكل طبيعي إلى المطار وفق الآلية المعتمدة وتم ختم جوازات سفرهم قبل صعودهم إلى الطائرة وسلمت جوازاتهم باليد. وأكد البيان أنه لم يكن في وداعهم أي مسؤول حزبي كما تردد، كما تم تمرير كل حقائبهم على آلات التفتيش بشكل طبيعي كباقي المسافرين.وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبرا عن سفر عائلة رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد عبر مطار رفيق الحريري الدولي بطريقة غير قانونية عبر طائرة خاصة وسيارات سوداء بإشراف أحد المسؤولين الحزبيين الذي دخل إلى منطقة محظور الدخول إليها.