قال السفير الروسي في طهران ليفان جاغاريان، إن موسكو لن تلتزم بحظر الأسلحة على إيران، مؤكداً أنه مثلما سلمت موسكو صواريخ إس -300 إلى إيران، ليس لديها مشكلة في تسليم صواريخ إس -400.وأضاف في مقابلة مع صحيفة «رسالت» الإيرانية نشرت اليوم (الأحد)، أن التهديدات الأمريكية ضد روسيا حول تعاونها مع إيران ليس لها تأثير على التعاون بين البلدين.وأوضح: «إذا كان لدى الجانب الإيراني عرض محدد لشراء أسلحة من روسيا، فنحن مستعدون لمتابعة مقترحات الجانب الإيراني بعناية بعد 18 أكتوبر».يذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي في 14 أغسطس الماضي، على قرار تمديد حظر السلاح على إيران، والذي قدمته الولايات المتحدة ما دفع بواشنطن إلى تفعيل آلية «سناب باك Snapback»، أي العودة السريعة لكل عقوبات الأمم المتحدة على طهران، رداً على رفض قرار تمديد حظر التسليح.وبدأ حظر الأسلحة على إيران ومدته 8 سنوات، في عام 2010 عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1929، لكن القرار 2231 ينص على انتهاء الحظر في 18 أكتوبر القادم، شرط التزام طهران بتعهداتها.ولم تلتزم طهران ببنود وروح الاتفاق النووي منذ توقيعه، وانتهجت أسلوب التصعيد منذ انسحاب واشنطن منه في مايو 2018 وقلصت التزاماتها على أربع مراحل وبشكل خطير جداً.ورفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.75% إلى 4.5%، وزادت مخزونها من اليورانيوم بأكثر من خمسة أضعاف أي من 300 كيلوغرام وهو الحد المسموح به وفق الاتفاق إلى أكثر من 1.572 كيلوغراماً، وهذا يكفي لصنع قنبلتين إذا اختارت إيران تخصيب المواد إلى درجة إنتاج الأسلحة.